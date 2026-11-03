Caso Nancy Godoy: el abogado querellante confirmó que la docente fue torturada

Con el avance de la investigación por el crimen de Nancy Godoy en Corrientes, se conocieron más detalles de las causa de la muerte de la docente de 52 años. Al respecto el abogado de la familia de la víctima, Gustavo Briend, confirmó que fue torturada.

“Hubo placer, gozo y disfrute de hacer sufrir a una persona. Sabían lo que hacían, los cortes en todas las partes del cuerpo. Hay cortes que demuestran que buscaron hacer sufrir a una persona”, señaló el letrado en declaraciones recientes al medio Radio Dos Corrientes.

El abogado de la querella explicó que Nancy podría haber permanecido cautiva durante varios días y que las lesiones habrían sido provocadas en diferentes momentos. Además, indicó que las heridas cortopunzantes presentarían características distintas en cuanto a las armas utilizadas, la forma de ejecución y la posición en que se habrían producido, por lo que considera que podrían haber intervenido varias personas.

Fuente: Nexofin