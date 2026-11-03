Kristalina Georgieva elogió el rumbo económico de la Argentina y advirtió: “Hay que cortarle la cabeza al populismo”

“Argentina lo está haciendo muy bien al sentar las bases para el crecimiento, la estabilidad macroeconómica y financiera. El país será recompensado por ello”, afirmó Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, durante un breve encuentro con la prensa argentina en España.

La economista incluyó al país entre los ejemplos de naciones que, después de atravesar crisis, adoptaron medidas para ordenar sus cuentas públicas. Lo hizo durante la Conferencia Internacional de Banca 2026, organizada por Banco Santander. Cuando el moderador mencionó los casos de Grecia, Portugal e Irlanda, Georgieva agregó: “O Argentina”. También destacó a Chile por su “disciplina fiscal”.

En otro tramo de su exposición, retomó una frase del presidente chileno, José Antonio Kast, sobre la relación entre populismo y pobreza.

Fuente: Nexofin