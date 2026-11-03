Los mails y las facturas secuestrados en la AFA vinculados a yates de lujo y vuelos privados de Tapia

Artículo publicado originalmente en La Nación

Durante los últimos años, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) destinó millones de dólares para pagar vuelos privados de Claudio “Chiqui” Tapia y alquilar yates de lujo. LA NACION accedió a decenas de correos electrónicos y facturas secuestrados por la Justicia en las oficinas de la calle Viamonte. Los documentos revelan que las órdenes de pago eran impartidas desde la AFA y que el tesorero Pablo Toviggino monitoreaba todas las decisiones.

Uno de los mails está fechado el 21 de julio de 2023. Una empleada del área de Administración, Paula Méndez, le pide instrucciones a una de las contadoras de la AFA. En el correo están copiados otra contadora y Toviggino. “Hola Moni por favor te pido las imputaciones para hacer una op de compensación entre la fc de Derechos de agosto y estas facturas que pago Tour + parte de saldo al 30-6”, dice el correo enviado a Mónica Bouvet, a cargo de la gerencia de Administración y Control.

Fuente: Nexofin