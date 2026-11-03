Coimas en la ANDIS: declaró uno de los directores de la droguería Suizo Argentina

En el marco de la tercera ronda de indagatorias por el pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el fiscal Franco Picardi, recibió a uno de los directores de la droguería Suizo Argentina, Sebastián Nuner Uner.

El ejecutivo que forma parte de la administración de la firma creada por la familia Kovalivker, fue indagado este martes por formar parte de una supuesta asociación ilícita en la que se pagaban sobreprecios en la compra de medicamentos para el área que presidencia, Diego Spagnuolo.

El empresario presentó un escrito con su descargo y se negó a responder las preguntas de la fiscalía. Según Picardi, el directivo con sus gestiones, habría podido implementar la supuesta “cooptación” de la agencia estatal para manipular precios y dirigir compras.

Fuente: Nexofin