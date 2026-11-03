La SIDE lanzó una inusual convocatoria laboral pública: “Buscamos a los mejores”

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) abrió un concurso laboral público de carácter amplio para nuevos ingresantes al Cuerpo de Inteligencia de la Nación. Como parte de la difusión, se colocaron afiches en distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), lo que generó reacciones desde la casa de estudios universitarios.

Con el lema “Buscamos a los mejores”, el organismo pretende captar a los nuevos perfiles en el ámbito universitario. La búsqueda laboral la oficializó el secretario de Inteligencia, Cristian Aguadra, quien indicó que se encuentra dirigida a ciudadanos argentinos con secundario completo y tienen como fecha límite de inscripción el próximo 30 de noviembre.

El funcionario destacó que es la “primera vez” que “la SIDE abre un concurso público para ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación”.

Fuente: Nexofin