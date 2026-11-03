Santiago Caputo cruzó a Cristina Kirchner tras su reunión con los asesores de Lula Da Silva: “Les deseo mucha suerte”

El asesor presidencial de Javier Milei, Santiago Caputo, se refirió este martes al encuentro mantenido entre Cristina Kirchner y los estrategas digitales del presidente de Brasil, Lula Da Silva, y minimizó la importancia de la tecnología aplicada a las campañas políticas, además de criticar al peronismo.

Al respecto, afirmó que las estrategias digitales no son determinantes en el resultado de una elección, sino que la centralidad corresponde al mensaje que se da.

En ese sentido, criticó a los asesores de Lula que visitaron este lunes a la expresidenta con la idea de impulsar una hipotética campaña electoral como candidata a presidente desde su prisión domiciliaria de seis años por la Causa Vialidad.

Fuente: Nexofin