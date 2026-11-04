Ramiro Marra criticó el proyecto del Gobierno para cobrarle impuestos a las CEDEARs: “Por suerte me echaron”

El exlegislador Ramiro Marra cuestionó en redes sociales el proyecto de Ley de Competitividad Financiera impulsado por el Gobierno en Diputados. El dirigente criticó la intención de aplicar el impuesto a las Ganancias a los CEDEARs señalando: “Si era para hacer esto, por suerte me echaron…”.

El mensaje del dirigente reflotó el impacto político provocado por su salida del Gobierno. A pesar de su alejamiento del espacio oficialista, el exasesor mantenía una cercanía ideológica con La Libertad Avanza.

Por su parte, la iniciativa del Gobierno busca modificar el inciso u) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. La propuesta apunta a gravar los certificados adquiridos desde el 31 de octubre de 2026 para evitar asimetrías impositivas.

Fuente: Nexofin