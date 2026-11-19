Daniel Passarella deberá enfrentar un juicio oral por presuntas irregularidades durante su presidencia en River Plate, entre 2009 y 2013. El expresidente del Millonario quedó formalmente acusado junto a otras 30 personas en una causa que investiga administración fraudulenta, reventa ilegal de entradas, desvíos de fondos y supuestos vínculos entre dirigentes y miembros de la barrabrava.

Las graves acusaciones contra Passarella

La investigación apunta a distintas maniobras que habrían perjudicado económicamente a la institución de Núñez durante aquella gestión. Uno de los principales puntos del expediente está relacionado con la presunta reventa de alrededor de 1.500 entradas por partido, que habrían terminado en manos de integrantes de la barra brava.

Además, la causa contempla posibles irregularidades en transferencias de futbolistas, defraudaciones múltiples y operaciones económicas que habrían generado un perjuicio patrimonial para el club. Entre los imputados también aparece Diego Turnes, quien estuvo como vicepresidente durante ese período, junto a otros exdirigentes, efectivos policiales e integrantes de Los Borrachos del Tablón.

¿Cuándo comenzará el juicio?

El expediente se originó a partir de una denuncia presentada en 2012 y tuvo como principal impulsor al fiscal José María Campagnoli. Después de más de una década de investigación, el proceso finalmente llegará a la instancia oral.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 11 fijó el 15 de febrero de 2027 como fecha de inicio del debate público. En caso de ser encontrado culpable, el exdefensor podría recibir una condena de hasta 12 años de prisión, según las penas previstas para los delitos investigados. Por el momento, las acusaciones deberán ser probadas durante el juicio y no representan una condena anticipada.