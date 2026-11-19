Franco Colapinto tendrá un fin de semana cargado de compromisos en la Fórmula 1, pero no perderá de vista lo que suceda con Boca. El piloto argentino, reconocido hincha del Xeneize, habló sobre la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro y dejó en claro que estará atento al encuentro, que se disputará pocas horas antes del Gran Premio de Las Vegas.

La pasión del piloto por Boca

“Lo seguiremos”, anticipó el argentino cuando le preguntaron si acompañará al equipo de sus amores. Aunque deberá concentrarse en su carrera con Alpine, el bonaerense ya tiene presente el partido que puede marcar una jornada especial para los hinchas bosteros.

Franco también recordó cómo vivió los últimos partidos importantes del conjunto argentino, incluso mientras se encontraba compitiendo en el exterior. Durante el Superclásico, aseguró que estuvo siguiendo cada detalle y contó que le decían el resultado mientras se disputaba el Gran Premio de México.

“En el Superclásico estuve a full con el partido, en la bandera roja del GP de México me iban diciendo el resultado. Ganó Boca y me subí al auto motivado”.

Además, recordó lo sucedido durante el Gran Premio de Brasil, cuando siguió otro encuentro junto a Bizarrap, reconocido hincha de Vélez que igualmente lo acompañó en su pasión por el Xeneize. “En Brasil de vuelta me fue muy bien. Estuvimos siguiendo el partido con Bizarrap, que es de Vélez, pero me estuvo bancando. Estuvo con Boca a full y quería que ganara el campeonato”.

🗣️ “LO SEGUIREMOS, ESTE FIN DE SEMANA A BANCAR DE VUELTA, ESTARÉ PENDIENTE” 🎙️ FRANCO #COLAPINTO SOBRE LA FINAL DE #SUDAMERICANA EN EL MEDIO DEL GP DE LAS VEGAS 🇺🇸🏁 #BocaJuniors 💙💛💙 https://t.co/liK2NKM6Rs — Universo Boca Juniors (@UniversoBoca12) November 19, 2026

¿Cuándo correrá Colapinto?

La final de la Copa Sudamericana se jugará el sábado 21 de noviembre a las 19.30, mientras que la carrera de Fórmula 1 comenzará el domingo 22 a la 1 de la madrugada de Argentina.

“Este fin de semana habrá que bancar de la misma manera, cuando baje del auto vamos a estar pendientes”, concretó Franco.