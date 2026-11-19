El empresario estadounidense Bill Gates, de 71 años, fue visto este jueves caminando por el barrio porteño de La Boca luego de haber arribado al puerto de Ushuaia. El fundador de Microsoft recorrió las inmediaciones de la calle Caminito y compartió un almuerzo en una parrilla tradicional.

Durante su estadía en la Argentina, el magnate estuvo acompañado por su pareja Paula Kalupa, su hijo Rory John Gates, de 27 años, y un equipo de seguridad. El grupo de ocho personas se desplazó discretamente en una van negra con vidrios polarizados.

Previamente, el miércoles, el multimillonario había descendido en una lancha en el puerto fueguino desde embarcaciones de gran porte. Fuentes locales consultadas por Clarín explicaron sus visitas desde 2007 al señalar que “tiene un yate con el que suele ir al puerto de Ushuaia para salir desde ahí hacia la Antártida”.

Fuente: Nexofin