El diputado Mariano Campero abandonó la bancada de La Libertad Avanza tras denunciar un pacto electoral en Tucumán entre el partido liderado por Karina Milei y el mandatario peronista Osvaldo Jaldo.

El exintendente de Yerba Buena anunció que competirá por la gobernación en los comicios provinciales del 9 de mayo de 2027 junto a Cambia Tucumán.

El legislador responsabilizó por ese entendimiento político al exministro del Interior Lisandro Catalán. Al respecto, declaró: “Apretó a uno de los partidos que firmó con nosotros la presentación judicial en contra de Jaldo y lo obligó a desestimarla”.

En diálogo con LN+, el parlamentario también respaldó la figura de Patricia Bullrich frente a las tensiones internas dentro del oficialismo. Sobre una eventual postulación nacional de la actual senadora, el dirigente manifestó: “Me gustaría que pueda ser presidente”.

Fuente: Nexofin