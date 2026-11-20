El presidente Javier Milei participó este viernes en la presentación oficial de Tesla, la automotriz fundada por Elon Musk. El desembarco local se concretó mediante incentivos fiscales gubernamentales para el sector automotor y un convenio firmado con YPF.

Durante su discurso, el jefe de Estado celebró el arribo declarando: “Agradezco a Tesla por apostar al mercado argentino”. Además, criticó las políticas económicas anteriores al señalar: “Prometieron crecimiento y dejaron 20 años de estancamiento”.

Frente a los cuestionamientos por el impacto social de los autos eléctricos de alta gama, el mandatario remarcó: “Muchos van a decir que los argentinos no ganan con Tesla, es una falacia, gana el que accede a un vehículo de vanguardia”.

Fuente: Nexofin