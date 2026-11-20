Tras recibir una condena de 12 años de prisión domiciliaria, Cristian “Pity” Álvarez envió un mensaje difundido por su defensor: “Un triunfo más a la dupla Pity-Seba”.

Pese a que el músico “se lo tomó muy bien”, el letrado Sebastián Queijeiro advirtió inquietud por su salud mental y cuadro de abstinencia.

El abogado confirmó que insistirá con el pedido de nulidad invocando legítima defensa y aclaró que su cliente “no va a comenzar a cumplir la prisión domiciliaria hasta que no termine la internación”. Además, precisó que en febrero se realizará una pericia sobre su capacidad jurídica, determinante para prolongar su alojamiento médico.

El cantante permanece internado involuntariamente desde el 22 de septiembre en la clínica Solar Colonial de Castelar por un plazo inicial de 90 días, debido a riesgos para terceros y para sí mismo.

Fuente: Nexofin