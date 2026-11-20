La vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó este jueves la política económica de Javier Milei luego de confirmarse el cierre definitivo de la fábrica de La Campagnola en Mar del Plata.Mar del Plata.

A través de su cuenta en X, la mandataria sentenció: “Sin industria no hay trabajo, sin trabajo no hay familia”.

La firma perteneciente al Grupo Arcor explicó que la falta de insumos pesqueros y el alto stock provocaron “un esquema productivo insostenible”. Asimismo, la compañía informó que ofrecerá reubicación interna en otros establecimientos productivos del país a las 75 personas afectadas por la medida.

Este pronunciamiento profundiza las diferencias con la Casa Rosada, sumándose al decreto firmado el 30 de octubre que creó un Programa de Alivio Financiero en el Senado.

Fuente: Nexofin