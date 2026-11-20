Pocos podían creer que, a mediados de 2023, Lionel Messi aceptara convertirse en refuerzo del Inter Miami. Si bien muchos atribuyeron su decisión a la tranquilidad que buscaba junto a su familia, otros no dejaron de lado el aspecto económico. Ahora, la MLS reveló los salarios de los futbolistas de su liga y, como era de esperar, el rosarino aparece en lo más alto del ranking.

Messi es el mejor pago de la MLS

Cada año, la liga estadounidense publica cuánto les pagan los clubes a sus futbolistas exclusivamente por su actividad dentro del campo de juego. En el caso de la Pulga, esta cifra no contempla los ingresos adicionales que obtiene por su marca personal y las acciones que poseerá en la institución cuyo propietario es David Beckham.

La lista ubicó al argentino en el primer puesto, con un salario anual de 28,3 millones de dólares. Se trata de una cifra que supera el gasto total en sueldos de 25 de los 30 equipos de la liga. Su contrato, por el momento, se extiende hasta el final de la temporada 2028.

En el segundo y tercer lugar aparecen otros dos ex Barcelona: Robert Lewandowski y Antoine Griezmann. El polaco, quien arribó recientemente al Chicago Fire, percibe 19,5 millones de dólares anuales. El francés, por su parte, le cuesta unos 13,9 millones al Orlando City.

¿Cuánto gana Rodrigo De Paul?

Sorprendentemente, el futbolista surgido en Racing también ocupa un lugar destacado en el ranking. Con 9,7 millones de dólares anuales, se ubica por detrás de Messi, Lewandowski, Griezmann, Breel Embolo y Heung-min Son.

De esta manera, el Inter Miami se consolida como el equipo que más dinero destina a salarios en toda la MLS, con un total de 54,9 millones de dólares. Detrás aparecen el Chicago Fire, con 41,3 millones, y el Atlanta United, con 38,4 millones.