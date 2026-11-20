La Fórmula 1 tendrá una clasificación particular en el Gran Premio de Las Vegas, debido a que cinco pilotos recibirán penalizaciones por modificaciones realizadas en sus monoplazas. Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Carlos Sainz, Lance Stroll y Oliver Bearman deberán retroceder posiciones en la grilla de partida, aunque los castigos se harán efectivos una vez finalizada la qualy.

El más perjudicado será Bearman, quien recibió una sanción de 35 puestos por los cambios efectuados en distintos componentes de la unidad de potencia de su Haas. De esta manera, el británico saldrá en la última posición y deberá apostar a una remontada durante la carrera del domingo.

Por su parte, Piastri y Sainz perderán diez posiciones cada uno. El australiano de McLaren fue penalizado por superar la cantidad permitida de motores de combustión interna, mientras que el español de Williams también deberá afrontar un retroceso después de incorporar un nuevo componente en su unidad de potencia.

Una situación similar atravesará Stroll, quien también recibió una sanción de diez lugares por las modificaciones realizadas en su Aston Martin. En tanto, Antonelli tendrá un castigo menor: el piloto de Mercedes perderá cinco posiciones, por lo que tampoco podrá conservar el puesto que consiga durante la clasificación.

De esta manera, los cinco corredores tendrán que afrontar la qualy sabiendo que su posición final en la sesión no será la que ocupen al momento de largar. Las sanciones se aplicarán después de que termine la clasificación y modificarán el orden definitivo de partida del Gran Premio de Las Vegas, en un fin de semana que también estuvo condicionado por las complicaciones climáticas.