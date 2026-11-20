El regreso de Ronaldinho a una cancha de fútbol a los 46 años generó una enorme repercusión. El astro brasileño volvió a disputar un encuentro después de más de una década sin actividad profesional. Lo hizo como titular del Ravenna en el clásico frente a Forlì, que terminó con victoria por 2-0 para su equipo. Dinho jugó los primeros 45 minutos, participó en la jugada del tanto inicial y fue reemplazado durante el entretiempo.. Una dura declaración llegó desde Italia, donde Antonio Cassano, quien compartió equipo con el brasileño durante su etapa en Milan, apuntó contra su participación en un partido oficial de la Serie C.

La crítica de Cassano al brasileño

En un programa, el exdelantero italiano reconoció la dimensión futbolística del campeón del mundo con Brasil, al que ubicó entre los mejores de todos los tiempos. Sin embargo, rápidamente cambió el tono al referirse a su regreso.

“Para mí fue una payasada, una farsa. Ronaldinho es uno de los cinco mejores jugadores de la historia. Le tengo un respeto enorme, me quito el sombrero ante él. Pero lo que hizo el otro día, para mí, fue algo horrible, horrible, horrible de ver. A los 46 años, en esas condiciones, ir ahí a hacer… no entendí qué”.

Cassano también analizó los motivos que habrían llevado al brasileño a aceptar la propuesta, y mencionó su vínculo con Ignazio Cipriani, presidente del Ravenna. “Si lo hizo porque tiene una relación con Cipriani, que es su amigo, o porque le dieron mucho dinero, no lo sé”, señaló.

Por último, el italiano comparó la experiencia con los partidos benéficos que suelen jugar las leyendas retiradas. Además, dijo que no habría aceptado esa propuesta ni siquiera por una cifra millonaria: “Para mí fue una payasada, pero ni aunque me dieran diez millones, ni aunque me dieran veinte”, concretó.