La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, presentó una denuncia por mal desempeño contra los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña y solicitó que se les inicie un proceso de juicio político en el Consejo de la Magistratura. La presentación cuestiona la decisión de ambos camaristas de Casación de mantener la causa por la mansión de Pilar en el juzgado federal de Adrián González Charvay, magistrado señalado por su cercanía con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El planteo se apoyó en el fallo de la Corte Suprema y en el dictamen del procurador general interino, Eduardo Casal, que cuestionaron y revocaron por arbitrariedad la resolución de los integrantes de la Cámara de Casación. El expediente investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y desvío de fondos vinculadas a la cúpula de la AFA.

“No estamos ante un debate interpretativo o una discrepancia dogmática: el fallo es un desvío de poder deliberado para favorecer a la AFA. La doctrina que protege a los jueces por el contenido de sus sentencias no es una patente de corso ni un cheque en blanco para consumar arbitrariedades intolerables”, sostuvo Talerico al fundamentar su denuncia.

La exfuncionaria también hizo referencia al dictamen de Casal y cuestionó el modo en que se resolvió la cuestión de competencia. “El proceso judicial no puede convertirse en un juego de sorpresas que lesione la buena fe y consagre la perplejidad de los justiciables”, afirmó.

Fuente: Nexofin