Luego de su doblete en la goleada de la Selección Argentina ante Costa Rica, Nico Paz se consolidó como uno de los grandes candidatos a llevar la camiseta número 10 que dejará Lionel Messi. En medio de las expectativas que genera su crecimiento, Juan Sebastián Verón se refirió a la figura del Como y sorprendió al comparar algunas características de su juego con las de Messi y Diego Armando Maradona.

Verón se refirió al presente de Nico Paz

En diálogo con el medio italiano La Gazzetta dello Sport, la Brujita habló del joven volante y no dudó en elogiar su talento. “Nico Paz tiene un talento increíble. El futuro es suyo, si continúa comportándose como profesional como lo está haciendo”, afirmó en primera instancia.

Luego, lanzó una frase que llamó la atención: “A los 22 años, ciertas cosas solo se las vi hacer a Messi y a un tal Diego Armando Maradona“.

Pese a la sorpresa que generó la comparación, Verón enseguida aclaró sus palabras: “No quiero decir que llegará a esos niveles, porque eso significaría convertirse en un fuera de serie absoluto, en el símbolo de una época, como lo fueron, cada uno a su manera, Diego y Leo”.

Sin embargo, el presidente de Estudiantes de La Plata volvió a destacar las condiciones del ex Real Madrid: “Pero tiene las cualidades para intentar lograrlo. Y le deseo que pueda alcanzar ese objetivo”.

Por último, Verón profundizó sobre los aspectos del juego de Nico Paz que más le llaman la atención: “Hay dos cosas que me impresionan: la personalidad que muestra dentro de la cancha y la naturalidad con la que realiza determinadas jugadas”.

En ese sentido, también destacó la importancia que tiene el mediocampista dentro de sus equipos, pese a su juventud: “La personalidad se nota porque sus compañeros lo buscan, le dan la pelota incluso cuando está marcado, porque saben que va a gambetear al rival y se va a ir. Eso significa que todos le reconocen cualidades por encima de la media“.