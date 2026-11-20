La investigación por la mansión en Pilar, tiene tres nuevas líneas documentales que vinculan a la AFA con las empresas y personas relacionadas con la propiedad, atribuida al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

Los registros dan cuenta de movimientos millonarios de dinero, vehículos de alta gama y operaciones financieras en las que aparece Luciano Pantano, titular de Real Central SRL, la sociedad propietaria del inmueble.

Los documentos, revelados por TN, fueron obtenidos durante los allanamientos realizados en el marco de la causa e incluyen comprobantes de pagos de la AFA, registros de automóviles y documentación de una transacción con Argentinos Juniors.

Fuente: Nexofin