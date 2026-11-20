La Confederación Argentina de la Mediana Empresa solicitó a la Cámara de Diputados que apruebe el proyecto de la nueva Ley de Biocombustibles, que ya cuenta con media sanción del Senado. La entidad consideró que su sanción definitiva permitiría impulsar la producción nacional y generar nuevas oportunidades de inversión para las pequeñas y medianas empresas vinculadas con la agroindustria.

A través de un comunicado, la organización sostuvo que los biocombustibles representan una herramienta para agregar valor a la producción primaria, diversificar las economías regionales y fortalecer el desarrollo industrial de las provincias.

En ese sentido, desde CAME señalaron que el crecimiento de esta actividad podría favorecer la articulación entre productores, industrias y pymes, además de promover nuevas inversiones y puestos de trabajo en distintos puntos del país.

Por otra parte, la entidad remarcó que Argentina cuenta con una importante disponibilidad de materias primas para desarrollar la industria de los biocombustibles. Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de contar con un marco normativo que garantice previsibilidad y reglas claras para aprovechar ese potencial productivo.

Fuente: Nexofin