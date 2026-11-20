La Ciudad de Buenos Aires tendrá un viernes pasado por agua. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó tormentas desde las primeras horas de la jornada y condiciones inestables hasta la noche, aunque las probabilidades de precipitaciones irán disminuyendo con el correr de las horas.

De acuerdo con el organismo, durante la mañana se esperan tormentas aisladas, mientras que por la tarde podrían registrarse tormentas. En ambos períodos, las chances de lluvia se ubican entre el 40% y el 70%, por lo que serán las franjas con mayor probabilidad de precipitaciones.

Para la noche, el pronóstico indica chaparrones y una probabilidad de lluvia de entre el 10% y el 40%. En cuanto a las temperaturas, se espera una mínima de 20°C y una máxima de 25°C.

Fuente: Nexofin