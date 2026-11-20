Un episodio inesperado quedó registrado durante una celebración religiosa en Italia y rápidamente despertó curiosidad y miedo. En el Santuario de San Pío de Pietrelcina, el cardenal Ernest Simoni sorprendió a los asistentes al recitar en latín una extensa oración de exorcismo al término de la misa, mientras en la transmisión se percibían gritos y sonidos que generaron desconcierto.

La ceremonia tuvo lugar el 17 de noviembre en San Giovanni Rotondo. El purpurado albanés utilizó el texto conocido como Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos, una plegaria que se remonta al pontificado de León XIII y que está dirigida contra Satanás y los ángeles caídos. El momento quedó registrado en la emisión de Padre Pío TV.

Antes de pronunciarla, el sacerdote pidió a los fieles que rezaran por la paz, el Papa y las autoridades. También explicó el sentido de la invocación, a la que atribuyó un papel en la lucha espiritual contra las fuerzas del mal.

El cardenal sostuvo que se trata de “la oración más poderosa para la paz y para eliminar todas las fuerzas satánicas”. En su explicación, además, relacionó el rezo con pedidos de protección frente a las guerras, las enfermedades y distintas calamidades.

Fuente: Nexofin