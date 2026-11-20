La humedad excesiva dentro de una vivienda puede provocar condensación en las ventanas, olor a encierro, manchas en las paredes y favorecer la aparición de moho. En estos casos, un deshumidificador puede ayudar a reducir el agua presente en el aire y mejorar las condiciones ambientales. Sin embargo, antes de comprar uno conviene comparar algunas características para elegir un equipo adecuado al espacio y al uso que se le dará.

Uno de los primeros aspectos que hay que revisar es la capacidad de extracción, que suele expresarse en litros de agua por día. Este dato indica cuánta humedad puede retirar el aparato en determinadas condiciones. También hay que considerar la superficie recomendada por el fabricante: un equipo pensado para una habitación pequeña puede no ser suficiente para un living amplio o un ambiente integrado.

Existen modelos con compresor, que suelen funcionar bien en ambientes templados o cálidos, y otros desecantes, que pueden resultar más adecuados para espacios fríos. La elección depende de la temperatura habitual del lugar donde se utilizará. También conviene observar el tamaño del depósito, la posibilidad de conectar una manguera para desagotar el agua de manera continua y la facilidad para vaciarlo.

Fuente: Nexofin