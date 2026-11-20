Otra jornada de alerta en Argentina, el riesgo país sigue escalando y supera los 1.000 puntos básicos. Con un alza del 11% en las últimas 24 horas, el indicador que mide el JP Morgan, alcanza su punto más alto en 13 meses, ubicándose en 1.025.

La suba se da en medio de la desconfianza de los inversores sobre los activos argentinos, que vienen en picada desde hace semanas. De hecho, este viernes 20 de noviembre, las acciones nacionales que cotizan en Wall Street pierden hasta un 1,6%.

En tanto, los bonos Globales en dólares de Argentina que son negociados en la Bolsa de Nueva York, operan con una pérdida promedio de 3,5%, para acumular una caída semanal del 6 por ciento.

Fuente: Nexofin