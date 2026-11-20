Un episodio de violencia sucedió dentro de la estación Pueyrredón de la línea D del Subte porteño, cuando dos vendedores ambulantes comenzaron una pelea que escaló de manera rápida y derivó en la suspensión del servicio y el arresto de ambos protagonistas.

La disputa comenzó mientras varios pasajeros aguardaban la formación con destino a la cabecera de Congreso de Tucumán, en ese momento dos hombres comenzaron una fuerte discusión que entre insultos y golpes se salió de control.

Rápidamente la gresca comenzó a sumar participes, ya que a los dos vendedores ambulantes del principio, se incorporaron varias personas más, lo que generó una pelea en grupo más que violenta.

Fuente: Nexofin