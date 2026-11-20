Franco Colapinto tuvo una jornada complicada en el inicio del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1, marcada por las condiciones climáticas adversas. La lluvia y las bajas temperaturas condicionaron el desarrollo de las primeras actividades en el circuito callejero y, tras la escasa actividad en pista, el argentino reconoció que fue un día “bastante, bastante aburrido”.

“ESTUVE MUY ABURRIDO TODO EL DÍA” Franco Colapinto tras la jornada de jueves que no pudo ser aprovechada por la lluvia en Las Vegas. 📺 #LasVegasGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/D7c94lJBx9 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 20, 2026

El argentino tuvo poco tiempo de rodaje durante la primera práctica libre, debido a la escasa adherencia del asfalto. En una de sus vueltas, incluso, debió realizar una maniobra para controlar el auto tras un episodio de aquaplaning, aunque logró evitar un incidente y continuar sin inconvenientes.

Después de una jornada con escasa actividad, Colapinto se mostró frustrado por las dificultades para girar y aprovechar el tiempo en pista. El piloto de Alpine esperaba poder trabajar más sobre el auto, pero las condiciones meteorológicas terminaron limitando las posibilidades de los equipos:



“Fue un día un poco frustrante desde el punto de vista de la conducción porque, como piloto, uno quiere salir a la pista y dar vueltas, pero sabemos que las condiciones no eran representativas del resto del fin de semana. Como el pronóstico para el resto del fin de semana indica que estará seco, realmente no había mucho que aprender ni necesidad de correr riesgos. La pista estaba muy resbaladiza por el agua en la superficie, y no se secaba rápido debido a las bajas temperaturas”.

¡CUIDADO, FRANCO! Colapinto pudo controlar el auto en la pista mojada de Las Vegas. 📺 #LasVegasGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/V6dZAUDbF2 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 20, 2026

En la segunda práctica libre, el argentino terminó en el noveno puesto, en una tanda que volvió a estar condicionada por la lluvia y el estado del circuito. Sin embargo, el resultado dejó una referencia positiva de cara a lo que resta del fin de semana, aunque las condiciones podrían cambiar considerablemente.

De cara al sábado, Colapinto espera encontrar una pista más seca que le permita acumular vueltas y trabajar en la puesta a punto del auto. Con la clasificación cada vez más cerca, el argentino sabe que tendrá poco margen para adaptarse si finalmente se cumplen los pronósticos de buen tiempo y deberá aprovechar al máximo la última práctica libre antes de buscar un lugar competitivo en la grilla.