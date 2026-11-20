La petrolera británica Harbour Energy se desvinculó de cualquier operación en el yacimiento Sea Lion, situado al norte de las Islas Malvinas, ratificando su apuesta energética en el país.

Así lo expresó Martín Rueda, director general de Wintershall Dea, al afirmar: “Harbour no tiene ningún interés en Sea Lion ni actividades vinculadas a las Islas Malvinas, y no las tendrá en el futuro. Nuestro foco está puesto en la Argentina”.

Actualmente, la firma es la quinta productora nacional de gas con 10,6 millones de metros cúbicos diarios, volumen equivalente al 7% del total argentino. Sus principales activos operan en Vaca Muerta y Tierra del Fuego, además de poseer el 15% en Southern Energy (SESA), consorcio que exportará gas natural licuado en la primavera de 2027 mediante el RIGI.

Fuente: Nexofin