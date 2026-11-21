Anthropic, la empresa estadounidense que desarrolló el asistente de inteligencia artificial Claude, comenzó a cotizar este jueves en el Nasdaq y marcó un récord en Wall Street. La compañía fijó el precio inicial de sus acciones en US$83 y logró recaudar US$81.300 millones, en lo que se convirtió en el mayor debut bursátil de la historia.

La operación despertó el interés de inversores de todo el mundo y también abrió nuevas posibilidades para quienes buscan posicionarse en el sector tecnológico desde la Argentina. Los ahorristas locales cuentan con distintas alternativas para acceder a los títulos de la compañía, sin necesidad de operar directamente en el mercado estadounidense.

La opción más conocida es el Certificado de Depósito Argentino (cedear), que comenzó a negociarse en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) el mismo día del estreno de Anthropic en Wall Street.

El instrumento opera bajo el ticker ANT y tiene un ratio de conversión de 15 a 1. Esto significa que cada 15 cedears representan una acción de la empresa en el Nasdaq. La modalidad permite invertir desde el mercado local y en pesos, con un monto de entrada mucho menor al que se necesitaría para adquirir un título completo en Estados Unidos.

Fuente: Nexofin