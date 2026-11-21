La Corte Suprema definió que la causa por la mansión de Pilar vuelva al juzgado de Daniel Rafecas. El magistrado y el fiscal Ramiro González deberán investigar de dónde salió el dinero utilizado para comprar la propiedad y los vehículos de lujo hallados en el lugar.

El objetivo central será determinar si existió un circuito de lavado de activos detrás de esas operaciones y si los bienes fueron adquiridos con fondos provenientes de presuntas maniobras ilícitas vinculadas con la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

De esta manera, la investigación no se limitará a establecer quién es el verdadero dueño de la mansión, sino que también intentará identificar cómo se generaron y circularon los fondos utilizados para concretar la compra. Para eso, los investigadores deberán analizar las operaciones económicas y las personas y sociedades que pudieron haber intervenido.

Fuente: Nexofin