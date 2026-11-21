La final de la Copa Sudamericana es el mayor atractivo de este sábado, pero no es lo único. Los playoffs del Torneo Clausura se pusieron en marcha el viernes y continuan esta jornada con Argentinos Juniors vs. Independiente.

El conjunto de Jadson Viera visitará La Paternal a las 17.00 horas, luego del encuentro entre Defensa y Justicia y Barracas Central en Florencio Varela.

En el Rojo la única variante respecto al último encuentro con Deportivo Riestra es el regreso de Santiago Montiel, que vuelve tras cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas. El primo de Cachete justamente tiene pasado en el Bicho.

Un Argentinos Juniors que vive horas críticas por la crisis económica y financiera: tanto al plantel profesional como a los trabajadores del club se le adeudan varios meses de sueldos. Como si fuera poco la FIFA sancionó al club de La Paternal por deudas pendientes y le impuso una inhibición que se extenderá durante tres períodos de transferencias.

TV: ESPN Premium

Árbitro: Jorge Baliño

Posibles formaciones

AAAJ: Bryan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Diego Porcel, Gastón Verón y Tomás Molina.

CAI: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdéz, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Ivan Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Chimy Ávila y Josias Palais.