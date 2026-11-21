Claudio Úbeda se encuentra a un paso de concretar su regreso a la dirección técnica en la Liga Profesional. El estratega de 57 años alcanzó un entendimiento formal con las autoridades de Central Córdoba de Santiago del Estero para tomar las riendas del primer equipo. De no surgir inconvenientes de último momento durante la confección del contrato, la oficialización del acuerdo y su presentación en conferencia de prensa se llevarán a cabo este martes 24 de noviembre.

El proyecto contempla un vínculo laboral que se extenderá hasta diciembre de 2027, permitiendo al elenco ferroviario proyectar con tiempo la próxima temporada. El técnico ocupará la vacante dejada por Sebastián Domínguez, asumiendo el mando luego de haber permanecido sin dirigir desde su desvinculación de Boca Juniors a mediados de año, posterior a la eliminación en la fase inicial de la Copa Libertadores.

La oportunidad al frente del conjunto xeneize se había producido tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo en 2025, etapa previa a que el entrenador continuara vinculado al ambiente del fútbol integrando el equipo sénior de Racing Club a la espera de una propuesta concreta para reencontrarse con la conducción profesional.

El nuevo cuerpo técnico afrontará un escenario deportivo exigente de cara al comienzo de la actividad en 2027. La escuadra santiagueña concluyó la reciente campaña en los escalones inferiores de la tabla general y de los promedios —ocupando las posiciones 27° y 26° respectivamente—, por lo que el objetivo principal de la gestión estará centrado en sumar puntos para sostener la categoría.