La estabilidad de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine quedó envuelta en incertidumbre a raíz de reportes difundidos por RacingNews365, prensa especializada. La relación con la cúpula directiva se habría deteriorado tras un toque con su compañero Pierre Gasly en el Gran Premio de Azerbaiyán, maniobra que provocó la deserción de ambos vehículos y desgastó la confianza del asesor ejecutivo Flavio Briatore en el desempeño del joven argentino.

Frente a este panorama, la escudería francesa inició contactos formales con el británico Oliver Bearman para evaluar su incorporación como reemplazante. Los representantes del corredor inglés mantuvieron reuniones con las autoridades del equipo en Mónaco, un interés que cobró fuerza tras la llegada de un nuevo sponsor de escala global que impulsa una reestructuración dentro del plantel deportivo.

No obstante, la eventual modificación en la nómina se encuentra sujeta a factores económicos determinantes. El asiento del piloto sudamericano cuenta con el respaldo comercial de Mercado Libre, firma que aporta una suma aproximada a los 20 millones de dólares, monto que el entorno del aspirante británico debería igualar para lograr una modificación en la grilla.

Ante una posible marginación del puesto principal, las opciones para el futuro de Colapinto contemplan asumir el rol de corredor de reserva en la propia escudería gala o sondear un regreso a la estructura de Williams. De hecho, los contactos con la conducción del equipo de Grove permanecen abiertos para explorar un eventual retorno a la escuadra donde inició su camino en la máxima categoría.