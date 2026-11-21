Un camionero murió este sábado tras un choque frontal entre dos transportes de carga sobre la Ruta Nacional 119, a la altura del kilómetro 45, en jurisdicción de Curuzú Cuatiá, Corrientes. El accidente ocurrió cerca de las 4.30 y las autoridades investigan las circunstancias en las que uno de los vehículos se cruzó de carril.

Según informó Infobae, la víctima conducía un camión Scania con patente paraguaya, que circulaba de norte a sur y llevaba un acoplado tipo cisterna. De acuerdo con los primeros datos, el transporte habría invadido el carril contrario e impactado contra un Iveco que avanzaba en sentido opuesto.

El conductor del segundo camión, de 51 años, relató que intentó esquivar al vehículo paraguayo cuando advirtió que se desplazaba hacia su carril, pero no pudo evitar la colisión. El hombre sufrió cortes y lesiones por la rotura de los cristales, aunque se encontraba en buen estado general de salud.

Fuente: Nexofin