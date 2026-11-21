Por la madrugada del sábado se llevó a cabo una picante clasificación del Gran Premio de Las Vegas y hay buenas noticias respecto al piloto argentino: Franco Colapinto largará entre los 10 coches.

A Max Verstappen le cayó la pole position debido a la penalización de Andrea Kimi Antonelli. El campeón del mundo se colocó en lo más alto con un 1:33.893 por delante del Red Bull.

Pero el joven Antonelli recibió una penalización de cinco puestos en la parrilla debido a los cambios en la unidad de potencia, por lo que saldrá desde la sexta posición.

Ride onboard with Kimi Antonelli as he sets the fastest time in qualifying Due to a five-place grid penalty the Italian will start from P6, with Max Verstappen inheriting pole #F1 #LasVegasGP @pirellisport pic.twitter.com/CS9mdrcyfc — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

Así las cosas, el piloto neerlandés estará acompañado en la primera fila por George Russell, de Mercedes, mientras que Lando Norris (McLaren) e Isack Hadjar (Red Bull) ocuparán la segunda fila.

Los Alpine bien posicionados

Los dos coches de Alpine completaron el Top 10 de la Q3 en Las Vegas. Pierre Gasly el octavo puesto con 1:35.105 y Franco Colapinto en el noveno con 1:35.314 (1:35.930 en la Q1 y 1:34.982 en la Q2).