La suspensión de las PASO se convirtió en una de las principales apuestas políticas de Javier Milei de cara al próximo escenario electoral. El oficialismo consiguió dictamen en el Senado y buscará avanzar con la aprobación del proyecto la semana próxima, en una estrategia que apunta tanto a ordenar su frente interno como a condicionar los movimientos de la oposición.

La iniciativa tiene un impacto directo en dos figuras que podrían disputar protagonismo en las elecciones: Patricia Bullrich, dentro del oficialismo, y Axel Kicillof, en el peronismo. Sin primarias, Milei reduciría las posibilidades de que una eventual rival dentro de su espacio pueda competir por la candidatura presidencial, mientras que el gobernador bonaerense tendría menos herramientas para dirimir su disputa con el kirchnerismo.

El dictamen se consiguió el miércoles en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, después de una negociación que se extendió hasta último momento. La expresidenta del PRO tuvo un rol decisivo en las conversaciones y consiguió que se retiraran las listas colectoras del proyecto, una alternativa que generaba resistencia entre distintos gobernadores. La senadora se encargó de destacar públicamente su intervención en el acuerdo.

Fuente: Nexofin