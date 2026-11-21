El que pensaba que el cierre de la temporada en la Fórmula 1 con el campeonato anticipado de Kimi Antonelli iba a ser aburrido, se ha equivocado por mucho. Explotó todo entre George Russell y Max Verstappen en la qualy de Las Vegas…

Y todavía falta la carrera principal en la ciudad de Nevada. Hubo gestos obscenos arriba de los coches (“fuck you” del neerlandés) y declaraciones calientes en los boxes del piloto británico.

Russell y Verstappen no se llevan bien y son abiertamente enemigos en la pista con varias peleas en el historial. El piloto de Mercedes habló del duelo en el tramo final de la clasificación desahogándose y no guardándose nada:

“No hay nada en el reglamento que diga que no puedes adelantar a alguien que está iniciando una vuelta, pero estás jodiéndole la vida a esta persona”. Y sigue: “Lo hace semana tras semana con muchos pilotos y todo el mundo lo acepta”.

Las declaraciones completas de Russell con Sky Sports: “No voy a aceptar simplemente que alguien me perjudique de esta manera y camine por ahí como si fuera más grande y mejor que todos los demás. Alguien tiene que hacerle frente a ese tipo”.

Verstappen, que heredó la pole position, eligió contrariamente desentenderse de lo sucedido en los pits: “Nada. No pasó nada”. Aunque luego con los medios de su país dijo algo más: “Ni siquiera quiero perder mi tiempo en eso. Para mí no vale la pena en lo más mínimo”.