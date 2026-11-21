La tragedia ocurrida en Remedios de Escalada, partido de Lanús, sumó este sábado dos nuevas víctimas fatales. Se trata de personas que habían resultado heridas en la explosión registrada hace una semana y que permanecían internadas en un hospital de San Justo, en La Matanza. Con sus muertes, el número de fallecidos por el episodio ascendió a cuatro.

De acuerdo con la información confirmada por la fiscalía, los fallecidos tenían 33 y 28 años. Uno de ellos se desempeñaba como operario de una empresa tercerizada que trabajaba en el lugar donde se produjo la explosión. El otro tenía 28 años. Una de las muertes se registró durante las primeras horas de este sábado.

Ambos se encontraban internados en un hospital de San Justo, en el partido bonaerense de La Matanza, como consecuencia de las lesiones que sufrieron en el estallido.

Fuente: Nexofin