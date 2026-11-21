La Legislatura de la Provincia de Formosa nombró a una sobrina del gobernador de esta provincia, Gildo Insfrán, como jueza del Tribunal Supremo de Justicia provincial.

Se trata de Grisel Mabel Insfrán, y su pliego se aprobó mediante un tratamiento sobre tablas, que es un mecanismo que permite debatir y votar un expediente sin dictamen previo de comisión, según lo consignado por Noticias Argentinas.

De esta manera automática, el oficialismo, que domina la Legislatura, sumó 22 votos para aprobar el nombramiento de la sobrina del gobernador como nueva magistrada de la máxima autoridad judicial de Formosa, en lo que representa una nueva manifestación del poder personal que ejerce allí Gildo Insfrán desde que funge como mandatario provincial, cargo en el que se mantiene gracias a una reelección indefinida desde 1995 y un férreo control, a través del Partido Justicialista formoseño, de las estructuras políticas de la jurisdicción.

Anterior a su nuevo y polémico cargo debido a la relación de parentesco que guarda con el gobernador así como también porque pone en duda la independencia del Poder Judicial formoseño, Grisel Insfrán fue Secretaria Legal y Técnica de la Gobernación entre 2019 y 2025.

Fuente: Nexofin