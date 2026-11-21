La República Islámica de Irán lanzó una nueva amenaza contra el director argentino de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, tras un reclamo de este a Teherán para que preste mayor cooperación a los inspectores de la agencia que maneja en su tarea de supervisar el estado de desarrollo nuclear del país de medio oriente.

El asesor del comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Reza Naghdi, acusó a Grossi de ser funcional a los intereses de Israel y que por eso “recibirá lo que se merece”, según comunicó Infobae.

Naghdi acusó directamente de “israelí” al también candidato a ocupar la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que, según su visión, “no está sujeto a ninguna ley ni reglamento”.

Fuente: Nexofin