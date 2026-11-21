La Selección Argentina mantiene encendidas sus alarmas en el continente europeo tras fijar su atención en Carlos Díez, uno de los futbolistas de mayor proyección en las divisiones inferiores del Real Madrid. El volante creativo de 19 años posee la nacionalidad argentina por lazo materno, motivo por el cual el área de captación de la AFA comenzó a seguir de cerca sus actuaciones con el objetivo de sumarlo al proyecto del seleccionado nacional bajo el grupo de los denominados “Europibes”.

El entrenador del combinado Sub-20, Diego Placente, intentó citar al futbolista madrileño para la ventana de compromisos amistosos del mes de noviembre. Sin embargo, la conducción del conjunto merengue solicitó que el mediocampista permaneciera en la capital española para colaborar con el equipo filial en la tercera división, postergando su citación inicial pero dejando las puertas abiertas para futuras convocatorias.

El mediocampista ofensivo viene de concretar una campaña sobresaliente en la categoría Juvenil A de La Fábrica, donde conquistó cuatro títulos —destacando la Youth League y la Copa Intercontinental Sub-20— y firmó un registro de 21 anotaciones. Capitán y portador del dorsal diez en su división, el juvenil tiene como referente futbolístico a Luka Modrić y se transformó en una pieza fundamental del club blanco por su despliegue en la gestación y su llegada al área rival.

El avance del seleccionado argentino despertó inquietud en la Real Federación Española de Fútbol, que no convoca al jugador para sus representativos juveniles desde principios de año. Con vistas al Mundial Sub-20 agendado para disputarse entre septiembre y octubre en suelo asiático, ambos seleccionados perfilan una disputa estratégica para asegurarse el compromiso definitivo de una de las principales promesas del fútbol europeo.