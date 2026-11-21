El Partido Justicialista de Buenos Aires designó este sábado a Máximo Kirchner como presidente del Congreso de esta formación política.

La designación, que tiene lugar en medio del juicio que afronta el diputado nacional junto a su madre, la expresidenta Cristina Kirchner por la causa Hotesur/Los Sauces, refleja un pacto entre el kirchnerismo y el gobernador Axel Kicillof para intentar un equilibrio en la distribución de fuerzas al interior del partido.

La elección, según Ambito.com, se desarrolló mediante una modalidad híbrida, con actividades presenciales en la sede del PJ de La Plata y la participación virtual de los congresales peronistas que representan a los municipios que componen la provincia.

Fuente: Nexofin