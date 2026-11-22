Una denuncia reveló que Federico Beligoy, quien es el actual director nacional de arbitraje, compró una costosa casa de USD 900 mil en un country ubicado en el partido de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires.

La revelación complica al exarbitro argentino, quien se encuentra investigado por la Justicia debido a un caso de presunto lavado de dinero que lo vincula a una opaca inversión de USD 261 mil en una desarrolladora inmobiliaria.

Según Noticias Argentinas, ARBA y el Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense, Beligoy efectuó la adquisición de la propiedad el 15 de febrero de 2023.

Fuente: Nexofin