En un nueva carrera de la Fórmula Uno, este domingo a la madrugada argentina y la noche del oeste de Estados Unidos, se disputo el Gran Premio de Las Vegas, en el que se impuso Max Verstappen, mientras que el piloto argentino Franco Colapinto completó una gran carrera y se colocó en el sexto lugar, sumando nuevos puntos en un año de crecimiento.

El joven de la escudería Alpine completó una de sus mejores carreras en el circuito norteamericano. El sexto lugar es su mejor resultado en lo que va de una temporada que ya está en su crepúsculo.

🏎️ ¡CARRERÓN DE COLAPINTO, QUE IGUALÓ SU MEJOR ACTUACIÓN EN LA FÓRMULA 1! El argentino terminó en el sexto lugar en una carrera para el infarto en Las Vegas y volvió a ser sexto como este año en Canadá, para sumar 8 puntos. El ganador fue Max Verstappen y el podio lo completaron los McLaren: Lando Norris y Óscar Piastri. 📺 Mirá TODA la 🏎️ #Formula1 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 22, 2026

Pierre Gasly, por su parte, culminó en el quinto lugar. Lo que arrojó una noche para recordar de parte de la escudería francesa.

Así como Max Verstappen se llevó la carrera en una temporada que ya tiene a Kimi Antonelli como campeón, al podio lo completaron Lando Norris y Oscar Piastri en el segundo y tercer lugar, respectivamente.