El Congreso de los Estados Unidos advirtió por el avance de los capitales chinos sobre sectores clave de la economía como la producción de cobre y el desarrollo de infraestructura digital en la Argentina.

La preocupación es compartida entre los legisladores de los dos partidos políticos hegemónicos en la política estadounidense: el demócrata, que acaba de ganar las elecciones de medio término, y el republicano, encabezado por el presidente Donald Trump.

La advertencia se hizo patente en un informe de la comisión bipartidaria y bicameral de relaciones exteriores del Capitolio.

Fuente: Nexofin