La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) aprobó un homenaje a Mario Roberto Santucho, fundador y máximo referente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). La iniciativa fue declarada de interés institucional por el Consejo Directivo, que además dispuso la instalación de una escultura en el edificio de la sede de Constitución.

El acto está previsto para el jueves 10 de diciembre, en coincidencia con el aniversario del retorno de la democracia en la Argentina. La propuesta fue impulsada por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología.

La resolución fue respaldada por el Consejo Directivo que conduce la decana Ana Josefina Arias. También adhirieron la agrupación estudiantil La Mella y el Espacio Unidad de los Revolucionarios.

Fuente: Nexofin