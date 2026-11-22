El Gobierno de Javier Milei, a través de su Cancillería comandada por Pablo Quirno, repudió las duras amenazas que la República Islámica de Irán profirió este sábado contra el director argentino de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi.

Uno de los asesores principales de la Guardia Revolucionaria iraní lanzó este sábado fuertes advertencias contra el diplomático argentino, quien también está en carrera de ser secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): “Recibirá lo que se merece”, dijo Mohammad Reza Maghdi en un breve mensaje difundido en medios locales en respuesta a los reclamos de Grossi para que los inspectores de la OIEA puedan supervisar el material nuclear completo del país de medio oriente.

Fuente: Nexofin