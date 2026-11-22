Las exportaciones argentinas atraviesan un año de fuerte crecimiento y se encaminan a alcanzar un récord histórico. En octubre, los envíos al exterior superaron los US$10.000 millones por segundo mes consecutivo y el acumulado de los primeros diez meses del año llegó a US$87.328 millones, una cifra que ya superó el total registrado durante todo 2025.

Con ese desempeño, el país quedó a solo US$1.518 millones de superar el máximo histórico de exportaciones para un año calendario, establecido en US$88.846 millones.

Si se mantiene el ritmo de las ventas externas durante noviembre y diciembre, la Argentina podría superar por primera vez la barrera de los US$100.000 millones en exportaciones anuales.

El principal motor de este crecimiento fue el rubro Combustibles y Energía, que en octubre registró un incremento interanual del 93,9% y alcanzó los US$1.734 millones.

Fuente: Nexofin