River juega en partido bravo este domingo en un Monumental seguramente sin ánimo, debido a la reciente consagración de Boca en la Copa Sudamericana. El Millonario enfrentará a Lanús en el último torneo que le queda.

También es su última chance para clasificar a la próxima Copa Libertadores: está obligado a ser campeón, algo que no pudo hacer en el Apertura (perdió la final con Belgrano de Córdoba).

La noticia más importante del equipo de Leonardo Ponzio es la ausencia de Lucas Martínez Quarta, de un tétrico segundo semestre y un claro fin de ciclo. El técnico seguramente lo cuide de los propios hinchas riverplstenses.

Por su parte, el Granate ha sido una piedra en el zapato para River en los últimos años y el actual equipo de Longaniza Pellegrino no será la excepción.

El que avance en la llave se medirá con el ganador de Instituto de Córdoba y Huracán en cuartos de final.

Hora: 19.00

TV: TNT Sports

Árbitro: Pablo Dóvalo

Posibles formaciones

River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo De Jesús, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Medina; Matías Sepúlveda o Lucas Besozzi, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Alan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.