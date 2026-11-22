El cabello puede cambiar de aspecto con el paso del tiempo y una de las modificaciones más habituales es la pérdida de volumen. En ocasiones, después de varios lavados, comienza a verse más aplastado, pesado o sin movimiento, incluso cuando está limpio. Esto no necesariamente indica un problema capilar, ya que puede estar relacionado con la acumulación de productos, el tipo de shampoo o algunos hábitos de cuidado.

Una de las causas posibles es el uso excesivo de acondicionadores, mascarillas y productos de peinado. Aunque cumplen funciones diferentes, si se aplican en cantidades mayores a las necesarias o directamente sobre las raíces pueden dejar residuos que apelmazan la melena. Algo similar puede ocurrir con ciertos aceites, cremas para peinar y productos sin enjuague.

También influye la elección del shampoo. Las fórmulas demasiado nutritivas pueden resultar pesadas para los cabellos finos o con tendencia grasa, mientras que una limpieza insuficiente puede favorecer la acumulación de sebo y restos de productos en el cuero cabelludo. En estos casos, el pelo puede perder movimiento y quedar pegado a la cabeza poco tiempo después del lavado.

Fuente: Nexofin